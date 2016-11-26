Алан Пардью: "Я подходящий тренер для "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью считает, что он должен продолжать тренировать команду, несмотря на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Напомним, что "стекольщики" проиграли пять последних матчей кряду.

– Я опытный менеджер, в нынешней ситуации я бывал много раз, – цитирует Goal Пардью. – Это мой девятый сезон в премьер-лиге, и я хотел бы провести и 10-й в "Кристал Пэлас". Знаю, чего я стою. Считаю себя, подходящим человеком для "Кристал Пэлас". Объективно, если вы проигрываете пять игр подряд, то становитесь объектом пристального внимания. Никто не может быть застрахован от этого, но я был в такой ситуации раньше, и я никогда не просил каких-либо гарантий у руководства.

Подобное давление я испытывал в "Ньюкасле" и "Вест Хэме", когда мы проходили такие периоды, но текущая ситуация мне намного ближе, потому что моя семья и друзья – все поклонники "Кристал Пэлас", что делает работу более личной.