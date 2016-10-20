Алан Пардью: "Саутгейт обладает всеми качествами для работы со сборной Англии"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью считает, что Гарет Саутгейт должен остаться на посту наставника сборной Англии. Также он отметил, что рассчитывает однажды возглавить английскую команду.

- Думаю, сейчас подходящее время для Гарета, - цитирует BBC Пардью. - Очень хорошо знаю его, и он обладает всеми качествами для работы на посту тренера сборной Англии. Я никогда не получал предложений возглавить национальную команду. Если это случится, то не знаю, что отвечу. Но думаю, что у меня есть опыт, чтобы работать со сборной Англии. В один прекрасный день могу стать тренером англичан.