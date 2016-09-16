Алан Пардью: "Надеемся, что Суаре вернется в строй в течение полугода"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью считает, что защитнику команды Папу Н'Диаю Суаре понадобится менее полугода для возвращения в строй после автомобильной аварии. Лечение футболиста, попавшего в ДТП на своем "мерседесе", проходит в лондонском Королевском госпитале. У защитника "орлов" диагностированы травмы бедра, челюсти и мышечных тканей.

– Надеюсь, что Суаре будет выписан из больницы уже завтра, – цитирует Goal.com Пардью. – Случившееся – ужасный несчастный случай. Все мы находимся в неоплатном долгу перед своевременно подоспевшими сотрудниками лондонской "скорой помощи" и хирургов, которые помогли нашему игроку в клинике.

Из серьезных травм у Суаре диагностирован перелом бедренной кости, ее восстановление будет проходить в штатном режиме. Также медики отметили повреждения мышечных тканей – степень данной травмы будет известна в ближайшее время.

По словам врачей, полное восстановление должно занять не более полугода. Мы все надеемся на скорейшее возвращение Суаре в строй. Отмечу, что серьезных проблем с игрой на его позиции у команды возникнуть не должно. У нас есть игроки, которые могут "закрыть" его позицию.

В больнице Суаре навестили многие наши игроки. Все мы желаем ему крепкого здоровья и легкой реабилитации после травм. Будем с нетерпением ждать его возвращения в строй. И, конечно, вся команда выражает слова благодарности всем, кто оказал помощь нашему защитнику.