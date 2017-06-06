"Аль-Ахли" расторг контракт с нападающим, который говорил, что к нему относятся как к рабу

Египетский клуб "Аль-Ахли" расторг контракт с Сулейманом Кулибали после того, как игрок не захотел возвращаться из Великобритании, информирует BBC.

Ранее 22-летний игрок, проведший половину сезона в аренде в шотландском "Килмарноке" отметил, что должен был использовать возможность улететь, когда у него был паспорт. По словам Кулибали, в "Аль-Ахли" из-за денег к нему относились как к рабу и конфисковали паспорт.

Президент "Аль-Ахли" Махмуд Тахер отверг все обвинения.

– Мы опровергаем все обвинения. Это ложные заявления, которых никогда не было, – отметил Тахер.