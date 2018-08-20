Ахмед Муса: "Я хотел остаться в Англии, но что делать, если "Лестер" решил меня продать?"

Бывший форвард "Лестера" Ахмед Муса признался, что не хотел покидать Англию. Ранее он перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

- Я хотел остаться в Англии. Мечтал здесь играть много лет. Но что мне делать, если клуб заявил мне, что предложение о моем трансфере было принято? Я должен был отправиться туда, где мне будут рады. Говорили, что я перешел ради денег, но никто не учитывал, что "Лестер" тоже продал меня за деньги, - цитирует нигерийца Leadership.ng. - Трансфер может состояться, только если обе стороны согласны. Это был мой случай.

Напомним, в прошлом сезоне в "Лестере" 25-летний футболист не играл и был переведен в резервную команду. Зимой он вернулся в ЦСКА на правах аренды и провел 10 матчей, забив 6 мячей.