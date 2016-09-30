Ахмед Муса: "В детстве друзья называли меня Криштиану Роналду"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса рассказал, что в детстве его сравнивали с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Также он отметил, что футбол в Англии намного быстрее, чем в России, где ранее нигериец играл за ЦСКА.

- В детстве друзья называли меня Криштиану Роналду, потому что я играл на фланге, и они думали, что я обладаю скоростью, как у португальца, - цитирует The Guardian Мусу. - Обгоню ли я на стометровке Джейми Варди? Мы еще не пробовали, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но могу пообещать, что однажды мы посоревнуемся.

Чемпионат Англии намного быстрее, чем российская лига, но думаю, что в течение нескольких игр я смогу приспособиться к английскому футболу. Могу заверить, что всякий раз, когда тренер будет меня выпускать на поле, я буду готов играть и выкладываться на 100 процентов.