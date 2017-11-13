Ахмед Муса: "Слуцкий зовет меня в "Халл", а я не могу ему отказать"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, не исключил, что может подписать контракт с "Халл Сити", главным тренером которого является Леонид Слуцкий. По словам форварда, единственная проблема заключается в том, что тигры играют в чемпионшипе.

– В "Лестере" вы играете мало...

– Так бывает. Я искренне пашу на тренировках, стараюсь показывать свой максимум. Конечно, меня не устраивает нынешняя ситуация, но футбол – сложная штука. На новом месте часто приходится непросто.

– Говорят, вас зовет к себе в "Халл" Леонид Слуцкий. Правда?

– Слуцкий для меня как отец. И мы всегда на связи, тепло общаемся. Этот тренер всегда помогал мне чувствовать себя уверенно, верить в свои силы. И он действительно зовет меня к себе. Я просто физически не могу сказать ему "нет". Возможно, в ближайшее время снова сыграю за его команду.

– Но "Халл" – это вторая лига.

– В этом и проблема. Именно по этой причине мне сложно решиться. (Филипп ПАПЕНКОВ)