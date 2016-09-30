Ахмед Муса: "Слуцкий сделал из меня того, кем я являюсь сегодня"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, выступавший ранее за ЦСКА, считает, что в России нет проблем с расизмом. Также он в очередной раз поблагодарил главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого.

- Помимо погодных условий и сумасшедшего языка, я полностью наслаждался четырьмя годами в России, - цитирует The Guardian Мусу. - Проблема расизма в России? Много улучшений произошло по этому вопросу, и я не сталкивался с расизмом во время моего пребывания в этой стране. Также хотелось бы отметить, что Леонид Слуцкий стал для меня как отец. Думаю, что он сделал из меня того, кем я являюсь сегодня.