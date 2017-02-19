Ахмед Муса: "Поражение от "Миллуолла" расстроило нас, но мы сейчас ничего не можем сделать"

Полузащитник "Лестера" Ахмед Муса после поражения от "Миллуолла" (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии заявил, что после игры все футболисты были расстроены поражением, и отметил, что у его команды были шансы забить сопернику несколько мячей. В текущем сезоне премьер-лиги Муса забил 2 мяча в 18 играх, также на его счету 2 гола в 3 встречах Кубка.

– Все в команде рассержены и расстроены, – цитирует сайт "Лестера" Мусу. – Мы были уверены в себе, собирались играть в своем стиле. Мы начали хорошо, но у них появился один шанс, и они забили. Это очень сложная игра для нас, и в раздевалке все были расстроены. Нам не повезло в этой встрече. В первом тайме "Лестер" мог забить три мяча, но это футбол.

"Миллуолл" много защищался, а потом просто воспользовался своим шансом. Повторюсь, что это расстраивает нас. Но мы сейчас ничего не можем сделать. Нам придется просто сосредоточиться на следующей игре.