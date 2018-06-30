Ахмед Муса: "Еще не знаю, где буду играть в новом сезоне"

Нападающий сборной Нигерии и "Лестера" Ахмед Муса признался, что не знает, в какой команде начнет новый сезон. Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды в ЦСКА.

– Я сам еще не знаю, где буду играть в новом сезоне, – цитирует Мусу Score Nigeria. – В чем я уверен наверняка, так это в том, что после недельного отдыха я вернусь в "Лестер".

Выступая в аренде, Муса провел за ЦСКА 16 матчей, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи. На чемпионате мира в составе сборной Нигерии он отметился дублем в ворота Исландии (2:0) и стал лучшим бомбардиром команды на турнире. Благодаря этим двум мячам он также стал самым результативным игроком в истории своей национальной команды на мировых первенствах.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что интерес к Мусе проявляет "Марсель". Контракт нападающего с "Лестером" рассчитан до лета 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 15 миллионов евро.