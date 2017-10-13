Агуэро вернулся к полноценным тренировкам после перелома ребра

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вернулся к полноценным тренировкам после полученного в конце сентября перелома ребра, сообщает Reuters. Аргентинец получил повреждение в результате аварии. Он ехал в аэропорт после концерта в Амстердаме на такси, которое врезалось в столб. Предполагалось, что срок его восстановления составит шесть-восемь недель.

Ранее сообщалось, что Агуэро может сыграть в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити", который пройдет 14 октября.

В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей в премьер-лиге, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Страшная авария Агуэро. Подробности