Агуэро вернется в "Индепендьенте" после окончания контракта с "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро сказал, что намерен завершить карьеру на родине. 29-летний форвард отметил, что планирует отработать контракт с английским клубом до конца.

- Мой контракт рассчитан до 2020 года, - цитирует Fox Sports Агуэро. - Когда он закончится, я вернусь домой, в "Индепендьенте".

Напомним, первым профессиональным клубом Агуэро был "Индепендьенте", за который он выступал с 2003 по 2006 год. За это время он принял участие в 56 матчах, забив 23 гола. За "Сити" он выступает с 2011 года. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив в 289 матчах 199 мячей.