Агуэро - в атаке "Манчестер Сити", Диегу Коста - в нападении "Челси"

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Челси". С первых минут в атаке "Сити" сыграет Серхио Агуэро. В нападении "синих" – Диегу Коста. Составы команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити": Браво – Стоунс, Отаменди, Коларов – Навас, Гюндоган, Фернандинью, Сане – Сильва, Де Брейне – Агуэро.

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл – Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо – Педро, Коста, Азар.

Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси"