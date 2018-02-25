Агуэро, Сане и Сильва - в атаке "Манчестер Сити" на финал Кубка лиги против "Арсенала"

Стал известен стартовый состав "Манчестер Сити" на финальный матч Кубка лиги, в котором "горожане" сыграют с "Арсеналом". С первых минут в атаке у команды Хосепа Гвардьолы сыграют Серхио Агуэро, Лерой Сане и Давид Сильва.

Полностью состав "Манчестер Сити" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Клаудио Браво - Уокер, Компани, Отаменди, Данилу - Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне - Давид Силва, Сане, Агуэро.

Запасные: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва, Жезус, Фоден.

Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 25 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.