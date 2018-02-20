Агуэро подрался с фанатом "Уигана". Видео

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после завершения матча 1/8 финала Кубка Англии против "Уигана" (0:1) ударил по лицу одного из фанатов соперника. Произошло это, когда болельщики "латикс" выбежали на поле праздновать победу команды. Аргентинец хотел продолжить выяснение отношений, но был остановлен совместными усилиями футболистов и болельщиков.

Отметим, Кубок Англии стал первым соревнованием, борьбу в котором завершил "Манчестер Сити". Команда лидирует в чемпионате, вышла в финал Кубка Лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов.