02:49 | Футбол — Англия

Агуэро подрался с фанатом "Уигана". Видео

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после завершения матча 1/8 финала Кубка Англии против "Уигана" (0:1) ударил по лицу одного из фанатов соперника. Произошло это, когда болельщики "латикс" выбежали на поле праздновать победу команды. Аргентинец хотел продолжить выяснение отношений, но был остановлен совместными усилиями футболистов и болельщиков.

Отметим, Кубок Англии стал первым соревнованием, борьбу в котором завершил "Манчестер Сити". Команда лидирует в чемпионате, вышла в финал Кубка Лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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sergey.v1968

Не переношу МС, но моё мнение: если позволять всякому быдлу оскорблять игроков и надеяться на отсутствие ответки из-за дисквала - болелы будут и далее беспределить. А так - молодцы и Эвра, и Агуэро: надо отвечать, и отвечать жёстко, в следующий раз этот провокатор дважды подумает - а стоит ли рот открывать и язык распускать (ну или как там)

10:39

shpasic

повезло ему, что там Гулливера не было.

09:35

баламошка

Да и пёс с этими фанатами. Но толерастный Запад накажет Агуэришку.И где там "подрался"? Почему не написали "чуть не убили друг друга"?

08:14

Коуч07

А с какого хрена фанаты выбежали на поле?

07:15

ShvartsGlass

Правильно сделал, по любому сказал че нибудь гадкое в адрес МС))))))

06:26

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