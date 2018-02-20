Агуэро подрался с фанатом "Уигана". Видео

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после завершения матча 1/8 финала Кубка Англии против "Уигана" (0:1) ударил по лицу одного из фанатов соперника. Произошло это, когда болельщики "латикс" выбежали на поле праздновать победу команды. Аргентинец хотел продолжить выяснение отношений, но был остановлен совместными усилиями футболистов и болельщиков.
Отметим, Кубок Англии стал первым соревнованием, борьбу в котором завершил "Манчестер Сити". Команда лидирует в чемпионате, вышла в финал Кубка Лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов.
Wonder if Aguero gets looked at pushing the ref after the card & him going after a fan– nick c (@onlyfoolsunited) 19 февраля 2018 г.
New levels from city when things don’t go their way pic.twitter.com/vVujgjhHTp
sergey.v1968
Не переношу МС, но моё мнение: если позволять всякому быдлу оскорблять игроков и надеяться на отсутствие ответки из-за дисквала - болелы будут и далее беспределить. А так - молодцы и Эвра, и Агуэро: надо отвечать, и отвечать жёстко, в следующий раз этот провокатор дважды подумает - а стоит ли рот открывать и язык распускать (ну или как там)
10:39
shpasic
повезло ему, что там Гулливера не было.
09:35
баламошка
Да и пёс с этими фанатами. Но толерастный Запад накажет Агуэришку.И где там "подрался"? Почему не написали "чуть не убили друг друга"?
08:14
Коуч07
А с какого хрена фанаты выбежали на поле?
07:15
ShvartsGlass
Правильно сделал, по любому сказал че нибудь гадкое в адрес МС))))))
06:26