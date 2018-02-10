Агуэро оформил третий покер за время выступлений в "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Лестера" оформил покер, который стал для аргентинца третьим за время выступлений в составе "горожан". Кроме того, 29-летний форвард обновил принадлежащий ему рекорд по количеству голов в составе "Сити" - на его счету 197 мячей за 6,5 лет в английской команде.
Также Агуэро продлил персональную голевую серию на домашнем стадионе команды до семи матчей. Этот результат является лучшим в его карьере.
78. His twelfth treble for the Club...– Manchester City (@ManCity) 10 февраля 2018 г.
What more can you say, really?
🔵 4-1 🦊 #cityvlcfc #mancity pic.twitter.com/BZ0repKTBt