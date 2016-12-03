17:45 | ФУТБОЛ — Англия

Агуэро может получить дисквалификацию на четыре матча

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может быть дисквалифицирован на четыре матча за грубость против Давида Луиза и драку в конце поединка 14-го тура премьер-лиги против "Челси" (1:3), сообщает журналист ВВС Симон Стоун. Столь суровое наказание могут применить к аргентинцу из-за того, что у него уже было отстранение за грубую игру. В сентябре он локтем ударил защитника "Вест Хэма" Уинстона Рида.

Таким образом, Агуэро может пропустить матчи против "Лестера", "Уотфорда", "Арсенала" и "Халла", а вернется на поле к поединку с "Ливерпулем", который состоится 31 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

играл бы за ЦСКА - получил бы всего один, и тот через два сезона.

19:43

Andre_Saratov

За такие прыжки максимальный срок дисквалификации надо давать.

18:24

foreverCSKAforever

Играл бы за Зенит, отделался условкой.

18:12

ZohanDvir

по-свински сыграл он, чего уж там. Луиз мяч выбивал и Серхио мог убрать шипы или даже перепрыгнуть. но он специально шёл шипами. так что получить должен по заслугам. и Фернандиньо тож "хорош"

18:01

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