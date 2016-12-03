Агуэро может получить дисквалификацию на четыре матча

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может быть дисквалифицирован на четыре матча за грубость против Давида Луиза и драку в конце поединка 14-го тура премьер-лиги против "Челси" (1:3), сообщает журналист ВВС Симон Стоун. Столь суровое наказание могут применить к аргентинцу из-за того, что у него уже было отстранение за грубую игру. В сентябре он локтем ударил защитника "Вест Хэма" Уинстона Рида.
Таким образом, Агуэро может пропустить матчи против "Лестера", "Уотфорда", "Арсенала" и "Халла", а вернется на поле к поединку с "Ливерпулем", который состоится 31 декабря.
shpasic
играл бы за ЦСКА - получил бы всего один, и тот через два сезона.
19:43
Andre_Saratov
За такие прыжки максимальный срок дисквалификации надо давать.
18:24
foreverCSKAforever
Играл бы за Зенит, отделался условкой.
18:12
ZohanDvir
по-свински сыграл он, чего уж там. Луиз мяч выбивал и Серхио мог убрать шипы или даже перепрыгнуть. но он специально шёл шипами. так что получить должен по заслугам. и Фернандиньо тож "хорош"
18:01