Агуэро и Зинченко - в запасе "Ман Сити" на матч с "Кристал Пэлас"

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" на матч чемпионата Англии. Лидер атак "Ман Сити" Серхио Агуэро остался на скамейке запасных. Также в заявку на игру попал экс-хавбек "Уфы" украинец Александр Зинченко.

Полностью составы выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Мангала, Отаменди, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Сане, Бернарду, Хесус.

Запасные - Браво, Стоунз, Стерлинг, Агуэро, Адарабиойо, Зинченко, Туре.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Таунсенд, Кабай, Миливоевич, Ридевалд, Заа, Бентеке.

Запасные - Сперони, Ли, Суаре, Кайкай, Келли, Делани, Панчеон.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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