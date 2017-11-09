Агуэро готов покинуть "Манчестер Сити" и вернуться в Аргентину

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро намерен завершить карьеру на родине. По его словам, он готов вернуться в "Индепендьенте".

"Выяснилось, что "Милан" и "Реал" хотели подписать меня, но не помню, где узнал об этом, - цитирует Goal Агуэро. - Но я всегда хотел вернуться в "Индепендьенте" после того, как истечет срок действия моего контракта с " Манчестер Сити" в 2019 году.

У меня в контракте есть опция, которая позволяет мне продлить сотрудничество еще на год, но я могу вернуться в "Индепендьенте".