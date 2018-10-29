Агентство авиационных происшествий Великобритании проводит расследование в Лестере

Агентство авиационных происшествий Великобритании (AAIB) проводит расследование крушения вертолета в Лестере, сообщает AAIB в своем Твиттере. Специалистам удалось восстановить цифровой регистратор данных полета.

Агентство авиационных происшествий Великобритании расследует трагедию в Лестере. В понедельник специалисты получили данные цифрового регистратора данных полета, который подвергся воздействию высокой температуры в связи с возгоранием после крушения вертолета. Кроме того, AAIB призвало свидетелей происшествия, кто располагает фотографиями или видеозаписями трагедии, связаться с полицией.

Напомним, что вертолет владельца "Лестера" разбился около стадиона "Кинг Пауэр". В результате крушения погиб Вишай Шривадданапрабха и еще четыре человека, включая пилота.