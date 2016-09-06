Агент Зюле подтвердил переговоры с "Челси"

Агент защитника "Хоффенхайма" Никласа Зюле Карлхайнц Ферстер подтвердил переговоры с "Челси"​. Ранее СМИ писали, что лондонский клуб готов был заплатить за 21-летнего немца 30 миллионов евро, но игрок отказался менять клуб.

- Да, со стороны "Челси" был интерес, - цитирует Bild Ферстера. - Лондонский клуб ясно дал понять, что он все еще будет заинтересован в игроке в следующем году.