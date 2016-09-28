Агент: "Во время переговоров с Эллардайсом по трансферу Карью я понял, что деньги получит кто-то еще"

Пер Флод, агент бывшего нападающего "Вест Хэма" и сборной Норвегии Джона Карью, рассказал о странных ощущениях, когда в 2011 году экс-наставник лондонцев Сэм Эллардайс захотел приобрести его клиента. Вчера Эллардайс покинул пост главного тренера сборной Англии в связи с обвинениями в коррупции. Еще до назначения в сборную специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент Футбольной ассоциации Англии, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.

– Во время переговоров с Эллардайсом и "Вест Хэмом" о переходе Карью меня не покидало ощущение, что деньги от сделки получит кто-то, кто к ней отношения не имеет, – сказал для NRK Флод. – По ходу переговоров я встречался с людьми, которые вообще не должны были иметь контроль в этом вопросе. Все шло не так, как планировалось, и условия переговоров постоянно менялись. Например, мой гонорар, который был обговорен в самом начале, в итоге урезали вдвое. Я не хочу сказать, что Эллардайс также получил какую-то сумму от трансфера Карью, но это была одна из самых сложных и неудобных с человеческой точки зрения сделок в моей карьере.