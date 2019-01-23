Агент утверждает, что Сала летел в Кардифф не на его самолете

Агент Уилли Маккей опроверг информацию The Times о том, что нападающий Эмилиано Сала летел в Кардифф на его самолете, сообщает Sky Sports в Твиттере. При этом он подтверждает, что помогал в оформлении сделки.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Спасатели считают, что шансов выжить у футболиста почти не было.