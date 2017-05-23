Агент Санчеса прибыл в Мюнхен на переговоры с руководством "Баварии"

Агент нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса прибыл в Мюнхен для того, чтобы провести переговоры с руководством "Баварии". Как утверждает Emol, финал Кубка Англии против "Челси" станет последним матчем 28-летнего чилийца в составе "канониров".

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль подтвердил интерес немецкого клуба к Санчесу, заявив, что хотел бы видеть партнера по чилийской сборной в составе своей команды.

Контракт Санчеса с лондонцами рассчитан до 2018 года. В 38 матчах текущего сезона в чемпионате Англии он забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.