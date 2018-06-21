Агент – о будущем Венгера: "Вели переговоры с двумя клубами, но не срослось"

Известный агент ФИФА Шандор Варга рассказал "СЭ" о будущем бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера. По окончании минувшего сезона 68-летний французский специалист покинул лондонский клуб. Он работал с "канонирами" 26 лет.

– Венгер сейчас разве не отдыхает? – вопрос Варге.

– Нет, он хочет работать. Не могу сказать про его будущее, но мы вели переговоры с двумя клубами, не срослось. Если он возьмет какую-нибудь команду, будет еще одно предложение по Головину. (Игорь НОВИКОВ)

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