Агент Мусы: "Ахмед вернется в ЦСКА? Все возможно"

Тони Харрис, представитель нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы, сообщил "СЭ", что переговоры между ЦСКА и английским клубом по поводу возвращения форварда в московскую команду пока не начаты. Вместе с тем, он не исключил, что 25-летний нигериец вновь будет выступать за красно-синих.

В четверг главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор высказался о трансфере Мусы к армейцам как о свершившимся факте.

- Ахмед должен играть в футбол, поэтому подыскиваем ему варианты, - заметил Харрис. - Вернется ли он в ЦСКА? Пока переговоров между "Лестером" и ЦСКА нет, но все возможно.

Напомним, что 25-летний футболист провел в ЦСКА четыре года - с 2012-го по 2016-й, а в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле в чемпионате Англии. (Павел ГУРЕВИЧ)

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