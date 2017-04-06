Агент Мусы: "Ахмед – отличный парень, он мухи не обидит"

Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис уверен, что футболист не избивал свою жену. Полиция Лестера в ночь со среды на четверг задержала экс-нападающего ЦСКА по подозрению в нападении на собственную жену.

– Между Мусой и его женой произошла ссора, которая привлекла внимание соседей, – приводит Guardian слова агента. – Они вызвали полицию, которая провела беседу с футболистом. Вопрос закрыт – никаких обвинений предъявлено не было. Мусса – отличный парень. Он не был замечен в курении, употреблении алкоголя – он мухи не обидит.