Агент Мусы: "Ахмед – отличный парень, он мухи не обидит"

Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис уверен, что футболист не избивал свою жену. Полиция Лестера в ночь со среды на четверг задержала экс-нападающего ЦСКА по подозрению в нападении на собственную жену.
– Между Мусой и его женой произошла ссора, которая привлекла внимание соседей, – приводит Guardian слова агента. – Они вызвали полицию, которая провела беседу с футболистом. Вопрос закрыт – никаких обвинений предъявлено не было. Мусса – отличный парень. Он не был замечен в курении, употреблении алкоголя – он мухи не обидит.
marksan
баламошка____ Который раз интересуюсь - ты дурак? Всякое наглосакское дерьмо по инету размазываешь!
18:11
баламошка
Жена Мусы просто кому-нибудь омлет без паранджи на улице сделала - вот он её и отмутузил.
17:56