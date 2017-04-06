17:45 | ФУТБОЛ — Англия

Агент Мусы: "Ахмед – отличный парень, он мухи не обидит"

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Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис уверен, что футболист не избивал свою жену. Полиция Лестера в ночь со среды на четверг задержала экс-нападающего ЦСКА по подозрению в нападении на собственную жену.

– Между Мусой и его женой произошла ссора, которая привлекла внимание соседей, – приводит Guardian слова агента. – Они вызвали полицию, которая провела беседу с футболистом. Вопрос закрыт – никаких обвинений предъявлено не было. Мусса – отличный парень. Он не был замечен в курении, употреблении алкоголя – он мухи не обидит.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

баламошка____ Который раз интересуюсь - ты дурак? Всякое наглосакское дерьмо по инету размазываешь!

18:11

баламошка

Жена Мусы просто кому-нибудь омлет без паранджи на улице сделала - вот он её и отмутузил.

17:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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