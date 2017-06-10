Агент: "Мусу отправляют в "Халл Сити" к Слуцкому, но давайте дождемся конкретики"

Тони Харрис, агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы, отметил, что будущее его клиента прояснится после разговора с руководством клуба. Ранее СМИ сообщили, что Муса может покинуть "Лестер" и перейти в "Фенербахче".

В клуб из Англии нигериец перешел в 2016 году из ЦСКА. Армейцев ранее тренировал Леонид Слуцкий, в пятницу представленный в качестве главного тренера "Халл Сити", который в следующем сезоне будет выступать в чемпион-лиге.

– Говорить о будущем Ахмеда рано, – цитирует "Р-Спорт" Харриса. – Сначала нам нужно пообщаться с руководством "Лестера", определиться. Потом можно будет говорить о дальнейших планах. Я знаю об интересе со стороны других команд, в том числе ЦСКА. Читал, что СМИ отправляют Мусу в "Халл", который возглавил Леонид Слуцкий, но я призываю сделать паузу и дождаться конкретики.