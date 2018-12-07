Агент: "Моуринью доволен работой в "МЮ" и не собирается покидать клуб"

Агент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Жорже Мендеш заявил, что португалец не планирует покидать клуб. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" собираются уволить 55-летнего специалиста и пригласить на его место наставника "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

- Сейчас появилось много слухов о том, что Моуринью может уйти из "МЮ", - приводит слова Мендеша Sky Sports. - Это совершенно неверно. Жозе доволен клубом, а клуб - им. У Моуринью есть долгосрочный контракт с "МЮ". Он полностью привержен делу создания грандиозного проекта.

Моуринью возглавляет "МЮ" с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" выигрывали Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Все о чемпионате Англии - здесь