Агент Марсьяля: "Антони хочет покинуть "МЮ"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля Филипп Ламболи заявил, что его клиент хочет покинуть клуб.

- Принял ли Антони Марсьяль решение о своем будущем?

- Рассмотрев все возможности и различные факторы, Антони хочет покинуть "Манчестер Юнайтед".

- Почему?

- Причин много, сейчас слишком рано говорить об этом. Антони сам скажет о причинах позже.

- Был ли он недоволен отношением представителей "Манчестер Юнайтед"?

- "МЮ" хочет продлить контракт и не хочет его отпускать, но мы на протяжении нескольких месяцев не смогли прийти к соглашению. Я думаю, что если "Манчестер Юнайтед", самый мощный клуб в мире, не может договориться на протяжении восьми месяцев, то это означает, что они не хотят сделать его важным членом команды, - цитирует агента RMC.

22-летний француз в прошлом сезоне провел 34 матчей за "МЮ" во всех турнирах и забил 11 мячей при девяти голевых передачах.