Агент Марсьяля: "Антони хочет покинуть "МЮ"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля Филипп Ламболи заявил, что его клиент хочет покинуть клуб.
- Принял ли Антони Марсьяль решение о своем будущем?
- Рассмотрев все возможности и различные факторы, Антони хочет покинуть "Манчестер Юнайтед".
- Почему?
- Причин много, сейчас слишком рано говорить об этом. Антони сам скажет о причинах позже.
- Был ли он недоволен отношением представителей "Манчестер Юнайтед"?
- "МЮ" хочет продлить контракт и не хочет его отпускать, но мы на протяжении нескольких месяцев не смогли прийти к соглашению. Я думаю, что если "Манчестер Юнайтед", самый мощный клуб в мире, не может договориться на протяжении восьми месяцев, то это означает, что они не хотят сделать его важным членом команды, - цитирует агента RMC.
22-летний француз в прошлом сезоне провел 34 матчей за "МЮ" во всех турнирах и забил 11 мячей при девяти голевых передачах.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/