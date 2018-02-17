Агент: "Конте не вернется в сборную Италии"

Агент главного тренера "Челси" Антонио Конте Федерико Пасторелло заявил, что его клиент предпочитает работать в ежедневном режиме - по этой причине работа в клубе подходит ему больше, чем руководство сборной. По словам представителя наставника "синих", тот не привык оставлять работу незавершенной.

- Конте уже пережил этот опыт (работы со сборной Италии. - Прим. "СЭ"). Он предпочитает работать с командой на ежедневной основе, - цитирует Rai Sport Пасторелло. - Я вижу его в "Челси" в следующем году, поскольку его контракт рассчитан еще на 1,5 сезона. Конте не любит оставлять работу незавершенной.

В британской прессе появляется противоречивая информация о том, продолжит ли итальянец работать с "Челси" после завершения сезона-2017/18. По одним данным, боссы лондонцев хотят досрочно разорвать контракт с Конте. По другим - у специалиста есть кредит доверия от Романа Абрамовича.

Одновременно с этим в итальянские СМИ утверждают, что национальная федерация футбола (FIGC) рассматривает возможность возвращения Конте на пост главного тренера. Наряду с его фамилией в списке кандидатов на пост наставника "Скуадры адзурры" фигурируют Роберто Манчини, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.

Кто заменит Конте? Луис Энрике, Сарри, Хиддинк?