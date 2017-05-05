Агент Ихеаначо: "С Келечи в "Манчестер Сити" обходятся несправедливо"

Агент нападающего "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо Олумиде Олуву недоволен положением своего клиента в команде. По его словам, нигериец имеет слишком мало игрового времени.

– Ихеаначо доказал свой высокий уровень еще до прибытия Габриэла Жезуса в команду, – цитирует A Bola Олуву. – Но у Гвардьолы есть игроки, которым он постоянно доверяет. Нельзя позволить такому молодому игроку с огромным потенциалом терять время на скамейке запасных. Думаю, с Ихеаначо обходятся несправедливо. Возможно, ему лучше продолжить карьеру в другом месте.