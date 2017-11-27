Агент Груича советует игроку уйти из "Ливерпуля"

Агент полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича Зоран Стоядинович считает, что его клиенту стоит перебраться в январе в другой английский клуб на правах аренды. 21-летний серб летом присоединился к "красным", однако в этом сезоне сыграл всего в 9 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

- Груич должен отправиться куда-нибудь в аренду в январе, в команду, где он будет играть регулярно, – цитирует Sky Sports Стоядиновича. - Это должен быть английский клуб, чтобы не ошибиться, как это сделал Лазар Маркович. Если бы Лазар был моим клиентом, я бы никогда не посоветовал ему покидать Англию.