Агент Езила считает, что из полузащитника сделали "козла отпущения"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Езила Эрик Согут считает, что болельщики несправедливо оценивают игру немецкого хавбека. Фанаты раскритиковали 28-летнего немца после поражения от "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:5).

- Критика оправдана, если футболист играет плохо, - цитирует BBC Согута. - Но Месут чувствует, что люди не сосредоточились на его игре, а используют его в качестве козла отпущения, когда у "Арсенала" плохие результаты.

"Бавария" 74 процента времени владела мячом. Как в таком случае 10-й номер должен создавать шансы, если у команды нет мяча? В подобных играх люди обычно делают виноватым игрока, который стоил команде больших денег и много зарабатывает.