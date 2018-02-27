Агент Эриксена: "Топ-клубы интересуются Кристианом с 14 лет"

Мартин Шутц, агент полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, рассказал, что его клиент каждое трансферное окно получает предложения от топ-клубов. Как отметил посредник, это началось, когда датскому футболисту исполнилось 14 лет.

– Я не очень часто комментирую слухи, – приводит BT слова Шутца. – Но когда рядом с Эриксенем упоминаются такие клубы, как "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", это всегда комплимент. Топ-клубы проявляют к Кристиану интерес, как только ему исполнилось 14. Первыми были "Челси", "Милан" и "Барселона". С тех пор не было трансферного окна без каких-либо предложений от грандов.