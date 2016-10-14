Агент Эллардайса винит себя в отставке тренера

Скотт Макгарви, агент бывшего главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, считает себя виноватым в отставке специалиста. По его словам, именно он организовал встречу Эллардайса с подставным футбольным агентом, которым оказался журналист The Telegraph, после чего тренер угодил в коррупционный скандал.

– Я опустошен случившимся, – цитирует Sky Sports Макгарви. – Не представляю, что может быть хуже. Понимаю, что я несу ответственность, потому что позвал Эллардайса на эту встречу. Он мне никогда не говорил о деньгах. Я был очень удивлен, когда его уволили. Но уверен, что Эллардайс вернется к работе. Он силен духом и любит свое дело. Думаю, у него будет много предложений.