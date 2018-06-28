Агент Дзолы опроверг переговоры с "Челси"

Агент бывшего игрока "Челси" Джанфранко Дзолы Фульвио Марруччо опроверг информацию о переговорах между его клиентом и лондонским клубом по поводу возможного назначения 51-летнего итальянца спортивным директором. Ранее сообщалось, что Дзола будет исполнять эту роль при Маурицио Сарри, который должен стать новым главным тренером "синих".

- Я столько раз слышал, что завтра будет тот самый день, когда Сарри и "Челси" подпишут контракт, но этот день так и не настал, - цитирует Football Italia Марруччо. – У Дзолы нет никаких соглашений с "Челси". В настоящий момент мы ждем, когда Сарии подпишет контракт с лондонским клубом. Если это случится, Дзола и Сарри смогут поговорить о возможном сотрудничестве.

Отметим, что Сарри все еще связан контрактом с "Наполи", несмотря на то, что у клуба уже есть новый главный тренер.

Дзола играл за "Челси" с 1996 по 2003 год, завоевав с клубом шесть трофеев. После окончания карьеры игрока в 2005 году работал тренером в "Вест Хэме", "Кальяри", "Бирмингеме", но без особых успехов.