Агент де Бура: "Могу на 100 процентов заявить, что Франка в "Лестере" не будет"

Гидо Альберс, агент бывшего главного тренера "Интера" Франка де Бура, сообщил, что его клиент не станет новым наставником "Лестера". 23 февраля с поста тренера "лис" был уволен Клаудио Раньери. Ранее сообщалось, что итальянцам может сменить его соотечественник – Роберто Манчини.

– Нет вообще никаких шансов на то, что Франк возглавит "Лестер", – цитирует Tuttomercatoweb Альберса. – Я слышал об этих слухах, но это просто слухи. Могу на 100 процентов заявить, что де Бура в "Лестере" не будет.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

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