Агент Балотелли: "Клопп - кусок дерьма"

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, нелицеприятно отозвался о наставнике "Ливерпуля" Юргене Клоппе. Напомним, что итальянский форвард перешел в "Ливерпуль" в 2014 году, однако в 2015-м был отдан в аренду в "Милан", а затем ушел во французский клуб. В составе "красных" он провел всего 16 встреч и забил 1 гол.

- Даже руководители "Ливерпуля" признали, что Клопп был несправедлив, - цитирует Райолу Gazzetta dello Sport. - Не собираюсь оценивать его тренерские способности. Даже если он великий тактик, мы говорим о его человеческих качествах. Марио вел себя идеально, никогда не жаловался, даже когда тренировался в одиночку. Но этого недостаточно, чтобы описать несправедливость Клоппа. Он - кусок дерьма.