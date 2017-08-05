20:35 5 августа | Футбол — Англия

Агбонлахор после забитого гола поддержал больного лейкемией вратаря


Нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор поддержал голкипера "Вулверхэмптона" Карла Икеме после того, как забил мяч в ворота "Халл Сити" в матче 1-го тура чемпион-лиги. Английский форвард развернул футболку с фотографией 31-летнего нигерийца и поднял над головой. 

Примечателен тот факт, что Агбонлахор за весь прошлый сезон забил 1 гол.

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