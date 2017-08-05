Агбонлахор после забитого гола поддержал больного лейкемией вратаря

Нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор поддержал голкипера "Вулверхэмптона" Карла Икеме после того, как забил мяч в ворота "Халл Сити" в матче 1-го тура чемпион-лиги. Английский форвард развернул футболку с фотографией 31-летнего нигерийца и поднял над головой.
Примечателен тот факт, что Агбонлахор за весь прошлый сезон забил 1 гол.
Touch of class from Gabby Agbonlahor as he wishes @Carl_Ikeme well in his fight against leukaemia 👌👏#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/y4ihz0ovGj– Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 5 августа 2017 г.