Адвокат: "Челси" и Сарри ничего не платили "Наполи"

Адвокат нового главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Фабио Джотти отметил, что лондонский клуб и сам специалист ничего не платили "Наполи" за расторжение контракта. Ранее появлялась информация, что неаполитанский клуб требует за разрыв контракта значительную сумму.

– Мы все довольны, хотя это были самые сложные и долгие переговоры на моей памяти, – цитирует CalcioNapoli24 Джотти. – Я бы назвал их уникальными. Но мы рады, что достигли соглашения. Это было расторжение по обоюдному согласию. Подпись была поставлена сегодня утром. Все всех устроило. "Челси" ничего не платил "Наполи" за Сарри. И Маурицио не выплачивал компенсацию за разрыв контракта.