Адвокат Баркли подтвердил драку в баре с участием игрока

Адвокат полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в интервью BBC подтвердил, что игрок стал "жертвой нападения со стороны незнакомого человека". В интернете появилось видео, на котором 23-летний хавбек сборной Англии ударил по лицу мужчину в одном из баров Ливерпуля. Клуб и полиция пока не комментируют произошедшее.
pexo48
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17:06
Syoma777
лучше бы Кокорину вмазал например или дзюбе....
16:53
баламошка
Незнакомец ударил игрока сборной Англии лицом в кулак.
16:08