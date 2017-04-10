15:39 | ФУТБОЛ — Англия

Адвокат Баркли подтвердил драку в баре с участием игрока

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Адвокат полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в интервью BBC подтвердил, что игрок стал "жертвой нападения со стороны незнакомого человека". В интернете появилось видео, на котором 23-летний хавбек сборной Англии ударил по лицу мужчину в одном из баров Ливерпуля. Клуб и полиция пока не комментируют произошедшее.

Хавбек "Эвертона" подрался в баре после матча с "Лестером"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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17:06

Syoma777

лучше бы Кокорину вмазал например или дзюбе....

16:53

баламошка

Незнакомец ударил игрока сборной Англии лицом в кулак.

16:08

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