Адвокат Баркли подтвердил драку в баре с участием игрока

Адвокат полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в интервью BBC подтвердил, что игрок стал "жертвой нападения со стороны незнакомого человека". В интернете появилось видео, на котором 23-летний хавбек сборной Англии ударил по лицу мужчину в одном из баров Ливерпуля. Клуб и полиция пока не комментируют произошедшее.

Хавбек "Эвертона" подрался в баре после матча с "Лестером"