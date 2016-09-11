14:46 | ФУТБОЛ — Англия

Аднан Янузай: "Сандерленд" хочет, чтобы первая победа в чемпионате была добыта в матче с "Эвертоном"

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Полузащитник "Сандерленда" Аднан Янузай в преддверии матча 4-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" подчеркнул, что команда намерена одержать победу в этой встрече. По словам хавбека, этот вопрос является принципиальным.

- Как я говорил ранее, моя цель - демонстрировать свою игру, чтобы показывать все, что я могу, - приводит пресс-служба "Черных котов" слова Янузая. - Я жду следующих матчей, потому что нам предстоит сыграть с большим количеством хороших команд. Мы надеемся одержать первую победу в игре с "Эвертоном".

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