Аднан Янузай: "Сандерленд" хочет, чтобы первая победа в чемпионате была добыта в матче с "Эвертоном"

Полузащитник "Сандерленда" Аднан Янузай в преддверии матча 4-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" подчеркнул, что команда намерена одержать победу в этой встрече. По словам хавбека, этот вопрос является принципиальным.

- Как я говорил ранее, моя цель - демонстрировать свою игру, чтобы показывать все, что я могу, - приводит пресс-служба "Черных котов" слова Янузая. - Я жду следующих матчей, потому что нам предстоит сыграть с большим количеством хороших команд. Мы надеемся одержать первую победу в игре с "Эвертоном".