Аднан Янузай: "Погба ждет меня обратно в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Сандерленда" Аднан Янузай заявил, что в бытность игроком молодежной команды "Манчестер Юнайтед" очень хорошо общался с полузащитником Полем Погба и отметил, что француз ждет его обратно. На данный момент 21-летний футболист выступает за "котов" на правах аренды и принадлежит манчестерскому клубу. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 14 матчей и отдал голевую передачу.

– Поль – великий игрок, – цитирует The Dun Янузая. – Он выбрал другой клуб в начале карьеры, стал успешным игроком и вернулся обратно. Он очень хороший друг. В "Юнайтед" мы всегда были вместе – ужинали, играли в приставку, Поль мне как брат. Конечно, он спрашивает, вернусь ли я в клуб. Поль хочет играть со мной в одной команде. Но на данный момент я игрок "Сандерленда" и должен делать то, что будет правильным для клуба.

Это решение "Юнайтед". Я профессиональный футболист и должен соответствующе относиться к таким решениям и продолжать работать. Конечно, моя цель – закрепиться в составе "дьяволов". Но нужно смотреть, какие варианты тебе предлагают. Я не могу сказать, что ждет меня в будущем, мой контракт заканчивается в 2018 году. Есть много клубов, которые хотят меня приобрести.