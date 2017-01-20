11:27 20 января | ФУТБОЛ — Англия

Адебайор не понимает, почему у него плохая репутация в Англии

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Бывший форвард "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эмманюэль Адебайор расстроен, что в Англии к нему стали негативно относиться, и заявил о желании вернуться в премьер-лигу. За "Пэлас" на его счету 15 игр, в которых он забил один мяч, за "Арсенал" – 62 гола в 142 встречах, за "Тоттенхэм" – 42 гола в 113 матчах.

– У меня плохая репутация в Англии, и я не знаю почему, – цитирует The Guardian Адебайора. – 90 процентов людей, с которыми я играл, говорили, что я хороший человек. Другие скажут, что очень скромный, и только пресса будет говорить о моей карьере все, что пожелает. Очень много негатива. Вы меня хорошо знаете – я люблю Англию и ее чемпионат. Так что найду способ вернуться. Хочется вновь поиграть на таком высоком уровне. Если не выйдет, я постараюсь найти команду для себя в другом месте – хочется получать удовольствие и играть в футбол. Так что если мне что-нибудь предложат – я соглашусь.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Player124

Человек-то может и хороший, но давненько на поле не выкладывался, а непонятно чем занимался...

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