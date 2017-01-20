Адебайор не понимает, почему у него плохая репутация в Англии

Бывший форвард "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эмманюэль Адебайор расстроен, что в Англии к нему стали негативно относиться, и заявил о желании вернуться в премьер-лигу. За "Пэлас" на его счету 15 игр, в которых он забил один мяч, за "Арсенал" – 62 гола в 142 встречах, за "Тоттенхэм" – 42 гола в 113 матчах.

– У меня плохая репутация в Англии, и я не знаю почему, – цитирует The Guardian Адебайора. – 90 процентов людей, с которыми я играл, говорили, что я хороший человек. Другие скажут, что очень скромный, и только пресса будет говорить о моей карьере все, что пожелает. Очень много негатива. Вы меня хорошо знаете – я люблю Англию и ее чемпионат. Так что найду способ вернуться. Хочется вновь поиграть на таком высоком уровне. Если не выйдет, я постараюсь найти команду для себя в другом месте – хочется получать удовольствие и играть в футбол. Так что если мне что-нибудь предложат – я соглашусь.