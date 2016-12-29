Адама Траоре: "Барса" не дала мне шанса"

Нападающий "Мидлсбро" Адама Траоре подчеркнул, что покинул родную "Барселону", поскольку ему не дали возможности проявить себя в первой команде. Футболист начал профессиональную карьеру в "Барселоне B", а за основу провел в чемпионате Испании только 7 минут в сезоне-2013/14. В 2015 году он перешел в "Астон Виллу", а этим летом - в "Мидлсбро", где провел 12 матчей в чемпионате Англии.

- Я ушел, потому что мне не давали шанса, - цитирует goal.com Траоре. - Если бы я знал, сказал бы почему. Но никто мне ничего не говорил. Меня держали в "Барселоне B", где я играл два года и продолжал прогрессировать. Я просто просил сказать мне, на достаточно хорошем уровне я нахожусь или нет.

Я уважаю и понимаю "Барсу". Каждый имеет право сам принимать решения. У них были три лучших нападающих в мире, и мне пришлось искать альтернативные варианты. Теперь это в прошлом.