Адама Диоманде: "Слуцкий хорошо справляется с созданием новой команды"

Нападающий "Халл Сити" Адама Диоманде после матча против "Болтона" (4:0) отметил, что был рад выйти в стартовом составе впервые с начала этого сезона. По его словам, главный тренер Леонид Слуцкий строит новую команду, с чем успешно справляется.

- Приятно было забить и быть в стартовом составе в первый раз в этом сезоне, - цитирует пресс-служба клуба Диоманде. - Я не играл много во время предсезонной подготовки из-за травмы, так что хорошо было вернуться в команду.

Мы играли хорошо, у нас была другая схема по сравнению с другими играми сезона, но план главного тренера сработал. Было приятно видеть, как мы забиваем голы, я думаю, что поклонники заслужили такой футбол. Надо продолжать в том же духе.

Мы отдались игре на все 100%, команда собралась после нескольких разочаровывающих результатов, и мы довольны им. У нас не было слишком много времени для того, чтобы отработать все, но я чувствую, что мы строим хорошую команду. Летом "Халл" претерпел много изменений, но новый главный тренер хорошо справляется с построением команды.

Надеюсь, у нас будут игроки, которые восстановятся после травм после перерыва на игры сборных, потому что это даст нам еще большую силу.