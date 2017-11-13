03:00 | Футбол — Англия

Адам Лаллана: "Когда Клопп хочет выругаться, он расстраивается, что мы понимаем его английский"


Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана заявил, что наставник команды Юрген Клопп очень искренний человек и всегда высказывает свое недовольство лично игроку. Также футболист рассказал о владении специалиста английским языком.

– Когда Клопп злится, он очень часто обещает начать ругаться по-немецки, – цитирует Daily Mail Лаллану. – Но он очень хорошо говорит и по-английски. Я все понимаю. Иногда его это расстраивает. Кажется, что он может накричать на тебя даже когда собирается похвалить. Иногда обнимет, и понимаешь, что это все от души. Если Клопп тобой недоволен – он всегда скажет это в лицо. Он очень искренний человек.

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