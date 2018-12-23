Адам Джонсон надеется, что клубы АПЛ пригласят его, когда он выйдет из тюрьмы

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Адам Джонсон заявил, что планируется подписать контракт с одним из клубов чемпионата Англии после того, как освободится из тюрьмы в следующем году.

Как сообщает The Sun, сестра игрока Файе рассказала, что Джонсон уже написал письма во все клубы АПЛ, в которых он объяснил, почему он заслуживает еще одного шанса.

- Я думала, что Адам шутит, когда он мне это говорил, но он был серьезен, - сказала она.

Адам Джонсон выиграл английскую премьер-лигу вместе с "Манчестер Сити" в 2012 году. Также он провел 12 матчей за национальную сборную Англии. В 2016 году Джонсона обвинили в сексуальной связи с 15-летней поклонницей "Сандерленда", за который он тогда выступал, и посадили в тюрьму.