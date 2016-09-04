Абу Диаби: "Печалит, когда люди говорят, что я сделан из стекла"

Полузащитник "Марселя" Абу Диаби признался, что ему неприятно, когда люди говорят о том, что он сделан из стекла. Французский хавбек получил 42 травмы за 9 сезонов с "Арсенале", который он покинул прошлым летом.

- Люди иногда говорят, что сделан из стекла, - цитирует Daily Mail Диаби. - Но они не понимают, что это может быть неприятно мне на психологическом уровне. Они не знают, чем я жертвую каждый день, чтобы попытаться скорее восстановиться. Но что я могу сделать? Это история моей жизни.

Конечно, я считаю, что тот фол Дэна Смита в мае 2006 года многое определил. До этого я никогда не имел мышечных травм. Но на самом деле сейчас уже нет никакого негодования. Я оставил его давным-давно. Единственное, что лучше бы это случилось позже в моей карьере, когда бы мне было лет 28. Тогда бы все могло быть иначе.